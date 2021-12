Anitta leva 'esporro' de Ana Maria Braga e vira piada

Tomando café com Ana Maria Braga, Anitta levou um "esporro" ao vivo da apresentadora, quando participava do programa "Mais Você" (Globo) nesta de quinta-feira, 7.

A cantora que estava no programa para falar da sua carreira e de seus hits acabou se dispersando e olhando apenas para as câmeras. Incomodada com o jeito da funkeira, Ana Maria chamou sua atenção e disse: "Olha para mim quando a gente fala, me dá uma aflição".

Sem graça com o "puxão de orelha", a artista riu e disse: "Aí é que fico olhando para a galera". Ana ainda continuou falando: "Mas você olhando para mim, você olha para a galera toda", concluiu.

Depois da cena, com poucos minutos, os telespectadores da atração não deixaram o caso passar despercebido e logo foram para as redes sociais comentar sobre a bronca.

Confira os tuítes:

''Olha pra mim que eu to falando com vc'' #AnittaNoMaisVocê pic.twitter.com/IvRMZpXr3y — Nooh (@nohbraga) January 7, 2016

vendo anitta tomando esporro da ana maria #AnittaNoMaisVocê pic.twitter.com/FiubZOfFqw — brusna (@detalhesani) January 7, 2016

EU TO RINDO COM ANA MARIA CHAMANDO ATENCÃO DELABSJSHSHSHS PARECE CRIANCA #AnittaNoMaisVocê — pam. (@anisbetter) January 7, 2016

Só eu que achei ignorância da Ana Maria quando falou pra Anitta fala olhando pra ela??? #AnittaNoMaisVocê — zayra (@webhoran) January 7, 2016

