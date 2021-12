Anitta lança clipe novo mas não agrada fãs

A cantora Anitta surpreendeu a todos com o lançamento de um novo clipe, "Cravo e Canela", na madrugada desta sexta-feira, 13. Mas o que a cantora não esperava era a repercussão negativa nas redes sociais. O lançamento veio sem aviso prévio, publicidade ou qualquer divulgação, e não agradou o público. Logo após o vídeo estar na redes, vários comentários negativos foram disparados por internautas.

Os fãs reclamaram especialmente da fotografia e simplicidade do clipe e disseram que por alguns momentos não dava pra enxergar a cantora. Acostumandos com as super produções de Anitta, eles disseram estar surpresos com a simplicidade do produto.

Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, do tabloide Época, a cantora revelou os motivos de não ter informado fãs e seguidores: "Normalmente a gente anuncia o dia e todos ficam super ansiosos, mas dessa vez não foi assim. Eu nunca apresentei um clipe dessa forma. Quis que as pessoas tivessem aquele friozinho na barriga de 'caramba, saiu e eu nem estava esperando por isso'", disse ela à coluna.

Dentre todos os trabalhos feitos por Anitta, esse clipe foi o mais diferente. A história do clipe é passada dentro de um carro, onde a cantora está no engarrafamento e fica encantada por um rapaz que está dentro de outro veículo.

"Esse é um trabalho bem mais tranquilo do que os outros. Não tem aquela coisa da coreografia, que faz as pessoas assistirem várias vezes para aprender; é mais romântico" comentou Anitta, que convidou o cantor Vitin, da banda Onze:20, para cantar ao seu lado.

