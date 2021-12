Anitta lança clipe com MC Guimê; assista

Anitta lançou nesta quinta-feira, 26, o clipe da música "No Meu Talento", que contou com a participação de MC Guimê. O roteiro do vídeo foi escrito pela própria cantora. "Quando estou compondo já penso no roteiro do clipe, por isso não acho tão difícil. Acho uma delícia criar diferentes roteiros. Costumo criar mais de um, apresentar aos profissionais que trabalho, e todos escolhemos juntos", explicou Anitta ao Ego.

Confira o clipe abaixo:

