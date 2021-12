Ainda falta um dia para o aniversário da cantora Anitta, mas as comemorações já começaram na segunda-feira, 28. Ela ganhou um bolo de sua equipe com seu nome, durante uma visita a um estúdio em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em seu perfil no Snapchat, a funkeira compartilhou alguns vídeos, onde aparece dançando e depois apagando as velinhas. Ela ainda mostrou seu inglês ao agradecer pelo carinho falando na língua. "Eu sabia que vocês me amavam, mas eu não sabia que era tanto", disse.

Para esta quarta, 30 - dia em que completa 23 anos -, Anitta planejou curtir um show de sua ídola, a cantora norte-americana Rihanna, em Nova York, também nos Estados Unidos.

Anitta ganha festa de aniversário em Los Angeles

Briga judicial

Por conta da viagem, a cantora não compareceu à primeira audiência da batalha judicial que trava com sua ex-empresária, Kamilla Fialho, que aconteceu na tarde da segunda-feira, 28. Na ocasião, ela foi representada pelo irmão Renan e por seu advogado. O valor do processo pode chegar a R$ 7 milhões.

