Anitta faz show com look inspirado em personagem infantil

Anitta esbanjou sensualidade vestida com um macacão colado e uma máscara de gato durante show na edição especial de cinco anos da festa "Chá da Alice" na noite do último sábado, 16, no Rio de Janeiro.

A cantora se inspirou no 'Mestre Gato', personagem de "Alice no País das Maravilhas", um clássico da literatura infantil.

Na noite da última sexta-feira, 15, Anitta cantou a música "Areia em minhas mãos" durante participação especial no show da gravação do DVD da banda Sorriso Maroto no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

;

adblock ativo