Anitta faz ensaio inspirado no filme Flashdance

Anitta posou para a edição de janeiro da revista Glamour Brasil e postou uma das fotos no seu Instagram, na tarde desta segunda-feira, 6. O ensaio foi inspirado no filme Flashdance, sucesso na década de 80, com a atriz Jennifer Beals. No longa, a atriz fazia a personagem Alexandra Owens, uma jovem de garra e talento que tinha o sonho de se tornar uma bailarina.

