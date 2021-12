Anitta fará festão com o tema "Alice no País das Maravilhas"

Anitta fará um festão para comemorar seus aniversário, no próximo dia 30. O evento, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, será com o tema "Alice no País das Maravilhas" e a cantora prometeu que os convidados vão se sentir dentro do filme.

Também não será preciso ir fantasiado. A aniversariante já avisou que a diversão é o maior propósito da festa.

