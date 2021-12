Anitta fala sobre gravação de DVD: "Sem palavras..."

Anitta usou seu perfil no Instagram para falar um pouco sobre o show de gravação do DVD Show das Poderosas, o primeiro da sua carreira, que aconteceu na noite deste sábado, 15, no Rio de Janeiro.

"Sem palavras ... Eu não tenho palavras... Serio ... Amanha eu tento encontrar algumas pra descrever a noite de hoje... Obrigada a todos que foram", escreveu a cantora.

Dirigido por Raoni Carneiro, o show contou com 19 músicas e quatro trocas de figurino.

Famosos

Além de toda a produção de Anitta, a noite contou ainda com a presença de alguns famosos. Bruna Marquezine foi uma das primeiras a chegar.

Além dela, também marcaram presença Tatá Werneck, Pérola Faria, Thammy Miranda e a namorada, Rafael Almeida, Alice Wegmann, Jonatas Faro, Guilherme Leicam, Nicole Bahls, as ex-BBBs Marien Carretero e Jaqueline Faria, entre outros.

Fã de Anitta, a atriz-mirim Mel Maia também foi conferir o show. Ela usou a rede social Instagram para registrar o momento.

"Foi maravilhosooo!!!! Quero mais!! e o carinho que @euanitta tem... Adoroooooooo @euanitta ", escreveu Mel.

