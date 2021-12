Anitta estreia no Carnaval como Rainha Egípcia

A cantora Anitta, que fará sua estreia no Carnaval, nesta quinta-feira, 12, com o bloco Eu Vou, no circuito BArra-Ondina, já está maquiada e pronta para a festa! A cantora publicou duas foto em seu Instagram com o look escolhido e o make da noite. A criação da roupa é do styling Higor Alexandre Vaz e é uma releitura das roupas das rainhas egípcias, segundo o Ego.

Durante sua estreia, a cantora irá receber o cantor Xanddy em seu trio. A passagem da funkeira pelo Carnaval não para por aí, ela ainda será atração de um camarote na sexta-feira, 13, e puxará, junto com Carla Perez, o bloco infantil Algoção Doce, no sábado, 14.

