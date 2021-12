Anitta estará em elenco da próxima temporada de "Malhação"

Depois de fazer uma rápida participação no cinema, no filme "Copa de Elite", Anitta agora terá uma nova chance de mostrar se também tem talento para ser atriz. A cantora estará na próxima temporada da novela "Malhação", da Globo, segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

A participação de Anitta, que não deverá passar de algumas semanas, dispensou testes e as gravações terão que conciliar com os shows da artista.

adblock ativo