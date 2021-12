Anitta está namorando empresário carioca

A cantora Anitta está namorado o empresário carioca Daniel Trovejani, de acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia". O casal se conhece desde 2012, mas só iniciaram o romance há dois meses. No último final de semana, os dois estavam juntos nas apresentações da artista em uma casa de show no Rio de Janeiro.

No Twitter, Anitta já teria dito que estava namorando, mas não revelou o nome do amado, que trabalha com eventos. De acordo com amigos, eles não pretender assumir publicamente o relacionamento.

