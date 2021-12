Anitta entra de novo na Justiça contra empresários

Sem receber há dois meses, a cantora Anitta voltou a entrar na Justiça contra os ex-empresários. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, desde que a cantora rompeu com a empresa K2L, no dia 28 de agosto, ela não recebe mais a parte que lhe é de direito nos cachês.

Para reverter a situação, os advogados da cantora vão entrar na Justiça com uma medida cautelar pedindo o pagamento imediato. Segundo eles, a empresa não repassou os valores referentes aos meses de agosto e setembro.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Anitta confirmou a informação, mas preferiu não entrar em detalhes. O valor que ela deveria receber da K2L também não foi revelado.

Apesar da batalha judicial, Anitta garantiu que vai cumprir todos os compromissos agendados.

