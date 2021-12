Anitta é convidada para gravar música dos Mamonas Assassinas

A funkeira Anitta foi convidada para participar do projeto Artistas Cantam Mamonas, no qual grupos como Titãs, Só pra Contrariar e Falcão vão regravar músicas dos Mamonas Assassinas. "A participação da Anitta vai depender da agenda dela. Eles (produção da cantora) se mostraram super dispostos com o convite, o único entrave mesmo é agenda", disse Jorge Miranda, primo do vocalista Dinho, em entrevista à Caras Online.

O projeto vai se transformar em um show beneficente, a ser gravado em Guarulhos, que vai virar CD-DVD. Cada artista vai cantar uma música própria e outra dos Mamonas. O cantor português Roberto Leal comanda o projeto e espera ter a presença de Ivete Sangalo.

Tragédia marca banda

Os Mamonas Assassinas surgiram em 1990 e tiveram um sucesso entre 1995 e 1996, quando estouraram nas rádios e programas de televisão. O grupo, formado por Dinho, Bento Hinoto, Júlio Rasec, Samuel Reoli e Sérgio Reoli, tem canções famosas como Pelados em Santos, Robocop Gay e Bois Don´t Cry.

Em março de 1996, eles voltavam de um show em Brasília quando o avião se chocou na Serra da Cantareira, já em São Paulo. Todos os integrantes morreram. O enterro dos músicos foi exibido pela televisão.

