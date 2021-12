Anitta é a mulher mais "buscada" no Google Brasil

Anitta foi a campeã de buscas no Google no Brasil em 2014. Segundo a ferramenta Google Trends, o nome dela foi o mais procurado pelos internautas, seguido de Viviane Araújo e Dani Calabresa.

Este ano, Anitta fez uma cirurgia plástica no nariz que a fez ser bastante citada na imprensa e redes sociais. Já Viviane Araújo e Dani Calebresa tiveram um ano polêmico. A primeira, que atua na novela Império, teve o nome relacionado a um vídeo de sexo amador feito no meio da rua. Já a humorista foi traída por Marcelo Adnet, que apareceu em fotos beijando outra mulher nas ruas do Rio de Janeiro.

Confira as 10 mulheres "mais buscadas" no Google:

1. Anitta

2. Viviane Araújo

3. Dani Calabresa

4. Lorde

5. Iggy Azalea

6. Renée Zellweger

7. Luciana Gimenez

8. Clara Aguilar

9. Ellen Page

10. Barbara Evans

