Anitta diz que seu foco não é namorar com famosos

Depois de ter sido apontada como a nova namorada do humorista Fábio Porchat, Anitta contou, durante a gravação do 'Show da Virada', promovido pela Rede Globo, em São Paulo, que seu foco não é nas celebridades, mas sim nos anônimos, pois eles não despertam tanto interesse da imprensa.



"Só não estou pegando nenhum famoso que estão dizendo por ai, porque eu não foco em famoso. É muito assédio", contou a funkeira, que ainda reafirmou que está solteira, porém isso não quer dizer que esteja sozinha.



"Namorar eu não namoro nunca porque eu não tenho tempo, mas sozinha eu não fico", revela.



Em entrevista ao site do programa 'Encontros', de Fátima Bernardes, a funkeira disse que os homens nunca tomam a iniciativa, deixando para as mulheres esse difícil começo. "Os homens não chegam mais. Não sei dizer o porquê, mas acho que é um medinho, uma insegurança por eu ser muito independente. Eu tenho fãs, eles vão aos shows, tiram fotos, mas chegar em mim para ficar comigo, acabou", confessa a morena.



Mas ela não se sente intimidada e garante que quando conhece alguém que realmente lhe interessa, ela já vai logo pedindo o telefone: "Se eu gostar do cara, eu tenho que falar: 'Anota meu telefone aí', ou então: 'Me dá seu telefone'. Senão, eu não vivo".



O ano de 2013 sem dúvida foi o melhor na vida da cantora, porém, foi também o ano em que ela mais sofreu com fofocas e críticas, muitas delas devido à semelhança que suas músicas e clipes com os da cantora Beyoncé.



Apesar de admirar a diva pop internacional, Anitta garante que nunca plagiou o trabalho de ninguém. "Acho que você tem que olhar, admirar uma coisa e fazer do seu jeito, e eu acredito que faço isso. Talvez tenha ficado igual, mas não foi intencional. As pessoas acham que eu não gosto desses comentários, que fico com raiva. Mentira, eu adoro! Além de eu ter inspiração na Beyoncé, Mariah Carrey, Rihanna, Kate Perry, Ivete Sangalo, as pessoas que trabalham comigo também se inspiram no trabalho dos outros sem eu saber.

Muita coisa não sou eu que escolho. Chego para o show e a imagem do telão está ali, assim como a coreografia, o figurino. Não tenho tempo para escolher tudo".



Quando pressionada sobre as semelhanças do seus clipes com o de outras cantoras, Anitta, mais uma vez, confessou que copiou sim uma ideia de Mariah na hora de fazer um dos seus vídeos: "Eu sou muito sincera. Por exemplo, no meu clipe 'Não Para', eu copiei a Mariah, que fez duas personagens, uma loira e uma morena, em um clipe. Eu sou muito fã dela e falei que queria fazer igual. E eu contei".



E quando perguntada se ela se sentia uma diva, assim como Beyoncé, Anitta não economizou em suas palavras: "Diva para mim dá uma ideia de perfeição. Tudo o que é muito perfeito, coreografado, cronometrado não me atrai. Eu gosto de uma coisa de mais personalidade".

adblock ativo