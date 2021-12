Anitta diz que não está satisfeita com o corpo

Apesar de estar arrancando suspiros por onde passa, Anitta declarou que não está feliz com o corpo. A cantora, revelação da música pop brasileira, contou ao R7 que gostaria de fazer algumas mudanças. 'Eu ainda vou, assim que eu tiver umas férias, "tirar" meu peito. Vou ficar com o peito pequeno [risos]. É muito grande, eu não gosto', contou. No ano passado, Anitta colocou silicone para diminuir o tamanho dos seios e tirar excesso de pele, mas, segundo a musa, ainda não ficou como ela gostaria.

Anitta ainda revelou que não é encanada com o corpo, mas sabe que precisa estar em forma por conta de seu trabalho. 'Eu não sou 100% satisfeita com meu corpo e acho que nenhuma garota é. Eu tenho peito que não para de crescer, tenho uma perna que não para de ficar cheia de buraco [risos]', disse.

