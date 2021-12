Após divulgar fotos de cenas do clipe da música "Essa Mina é Louca" no último fim de semana, a cantora Anitta resolveu compartilhar com os fãs o making of das gravações, mostrando um pouco de tudo o que aconteceu nos bastidores.

O vídeo, publicado nesta segunda-feira, 11, traz a funkeira bem descontraída e brincando, além de um depoimento de um dos diretores do clipe.

O lançamento oficial está programado para acontecer na próxima quinta-feira, 14, às 17h.

Confira o making of!

Da Redação Anitta divulga making of do clipe de "Essa Mina é Louca"

