Anitta desembarca em Salvador: "Cheguei"

Anitta desembarcou em Salvador na manhã desta terça-feira, 6, para cumprir mais um dia de sua agenda tão corrida. Desta vez, ela veio até a capital baiana para participar de alguns programas de TV.

A morena usou seu perfil no Instagram para registrar o momento. "Cheguei Salvador !!! Amo!", escreveu Anitta, na legenda da foto em que aparece mandando beijo para os fãs.

No final do mês, a morena estará de volta para fazer o show da turnê Show das Poderosas. O evento será no dia 31, no Bahia Café Hall.

