Anitta desabafa sobre repercussão de sua boca

Na manhã desta quinta-feira, 24, a cantora Anitta resolveu falar abertamente sobre a polêmica que se tornou o preenchimento labial que ela fez no último fim de semana. Ela chegou a entrar para a lista dos assuntos mais comentados do Twitter por horas.

A cantora publicou alguns vídeos em seu perfil no Snapchat e deixou claro que não sabia muito bem o que estava acontecendo. "Antes de ontem eu tava falando sobre isso. A minha boca ficou pauta nacional e eu juro pela minha vida que eu não tava sabendo", disse. "

"E pior que antes de ontem eu tava falando sobre isso, parecia uma alfinetada. Aconteceu tantas coisas incríveis nesses dias que eu não parei pra ficar olhando a internet. Daí eu não sabia. Aí eu fiquei desesperada: o que está acontecendo pelo amor de Deus? Aí liguei pro meu assessor e ele me explicou", completou.

A funkeira disse que não está arrependida, ao contrário do que foi noticiado, e que essa não foi a primeira vez que realizou o procedimento.

"Ninguém aqui operou e depois achou o 'Ó' e depois foi consertar, nada disso aconteceu. Eu tava vivendo e trabalhando feliz. Eu faço preenchimento há sei lá quanto tempo, há muito tempo. Esses dias eu resolvei fazer de novo porque tinha passado um tempo já. Não é uma coisa nova", falou.

"Nos primeiros dias fica inchado, só que depois de uns dias volta ao normal. Mas eu estou cagando, saio na rua, não quero nem saber", continuou, explicando que o inchaço na boca é normal.

Para finalizar, Anitta alfinetou a imprensa dizendo que a atenção dada a ela deveria ser voltada para outras pautas, como a política.

"Saíram várias matérias dizendo que eu me arrependi, que isso e que aquilo. Que é uma polêmica. Eu vou comentar essa polêmica. Polêmica pra mim é situação política atual no país, são os atentados terroristas, o desemprego, a escolaridade da nossa população, matar e roubar alguém. Isso pra mim é polêmica. Isso não significa que eu me acho horrível e me odeie. Eu estou chocada, é muita gente interessada. Se tivesse concentrado essa energia pra investigar a política já tinha montado o quebra-cabeça inteiro e matado a charada toda", afirmou.

