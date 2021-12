Anitta é só felicidade nesta sexta-feira, 17. O clipe de "Deixa Ele Sofrer" atingiu a marca de 1 milhão de visualizações 24h depois de ser lançado no Youtube.

A cantora comemorou no Instagram. "Felicidade me resume! Batemos nosso próprio recorde. Mais de 1 milhão de visualizações no nosso novo clipe em menos de 24h. Primeiro lugar em vendas no iTunes, primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter no mundo. Não tenho como explicar e agradecer a todos que fazem parte dessa caminhada. Meu primeiro trabalho 100% independente chegando com essa força. Só tenho a agradecer. Esse foi o primeiro single que cuidei desde a composição, roteiro, direção, produção, finalização e estratégia de lançamento passo a passo com toda a minha dedicação, e o resultado está me deixando a cada minuto mais realizada. Obrigada ao melhor fã clube do mundo! Meus fãs são minha força, minha garra, meu maior patrimônio, insubstituíveis. Nada na vida substitui o que vocês me fazem ser e sentir", escreveu.

O clipe foi dirigido pela própria cantora com o diretor colombiano Gustavo Camacho. No vídeo, Anita "enfeitiça" o personagem de André Bankoff, que corre atrás dela sem ser correspondido.

Assista abaixo:

Da redação Anitta comemora 1 milhão de visualizações no novo clipe

