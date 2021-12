Anitta começa gravações do filme Copa de Elite no Rio

A cantora Anitta se prepara para ser uma repórter no filme de comédia Copa de Elite, de Vitor Brandit. O primeiro dia de gravações foi neste domingo, 17, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Segundo o site Ego, a nova atriz só conseguiu dormir duas horas na noite anterior, porque teve de ir de Minas Gerais direto para o set de gravações. "Pensa que eu reclamo? Acho lindo dizer que não durmo. Me sinto a Mulher Maravilha!", disse Anitta.

O convite para o filme surgiu há dois meses e fez com que a cantora realizasse o sonho de ser atriz de cinema. "Fiz aulas de teatro durante um ano. Sempre pensei que ser atriz pudesse ser uma vertente do meu trabalho. Se pudesse, meu amor, seria tudo ao mesmo tempo", completa.

A comédia, que mistura paródias de filmes nacionais como Tropa de Elite, Bruna Surfistinha e Minha mãe é uma peça, tem estreia prevista para 25 de abril de 2014.

