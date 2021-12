Anitta causa mais uma polêmica com figurino exótico

O look escolhido por Anitta para a segunda noite de show no Japão, nesta segunda-feira, 4, causou repercução no perfil do Facebook da cantora.

Os seguidores ficaram divididos entre as críticas ao figurino, que é no mínimo exótico, e ao sucesso da cantora que está fazendo shows não só no Brasil, mas também no exterior.

"Choraaaa Recalcados. Brasil e pequeno pra tu.", "Parece uma dançarina de cabaré", "Gostosa", "Eita povo invejo e negativo, senhoooor. Ta linda anitta, arrasa lá.", "Já estamos no dia das bruxas? Kkkkkkkkk", foram alguns dos comentários deixados na foto pelos seguidores de Anitta.







Segunda noite de show no Japão. Posted by Anitta on Segunda, 4 de maio de 2015

adblock ativo