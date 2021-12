Anitta canta com Ivete no Salvador Fest

A funkeira Anitta subiu ao palco do Salvador Fest neste domingo, 14, para cantar com Ivete Sangalo. As duas cantaram "Show das Poderosas", um dos sucessos da carioca.

Na rede social Instagram, a funkeira escreveu sobre a realização de um sonho em cantar com Ivete. "Brigada meu Deus ! Meu grande sonho...cantei com a minha inspiração. Estou muito feliz. Minha rainha me chamou pra cantar com ela. Muitos fãs compartilhando esse momento comigo aqui em Salvador também, muito obrigada gente. Vocês me ajudam a cada dia a conquistar meus sonhos", postou a gata.

