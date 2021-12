Anitta aparece ruiva em foto

Depois de ficar loira por uma ação de marketing de uma marca de tintura, Anitta ficou ruiva para gravação do seu novo videoclipe "No Meu Talento". A cantora postou uma foto na manhã desta quinta-feira, 26, no Instagram, em que aparece com os cabelos avermelhados.

Anitta ainda contou o novo videoclipe será divulgado nesta quinta, às 19 horas, no programa top TVZ do canal Multishow.

"Transformação feita pelos meus amigos que amo @jrmendesmake e @fortesthiago curiosos!? Então não percam, as 19h no @multishow", escreveu a cantora, na legenda da foto feita nos bastidores da gravação, em que aparece ao lado do cabeleireiro Thiago Fortes.

