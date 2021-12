Anitta agradece indicação a Melhor Artista Brasileiro no EMA

Anitta agradeceu aos fãs que votaram nela após passar para a segunda fase do prêmio EMA ( European Music Awards), pelo qual recebeu a indicação de Melhor Artista Brasileiro.

A cantora publicou no Instagram uma foto e um texto em que informa que também é a representante brasileira na categoria de Melhor Artista Latino-Americano, ao lado da cantora Dulce Maria (ex-RBD), Don Tetto e Miranda. As votações estão abertas no site do prêmio.

adblock ativo