Anitta agradece a fãs lembrança do aniversário

Anitta completou 22 anos nesta segunda-feira, 30. Milhares de fãs deram parabéns para a funkeira, que chegou a deixar a hashtag #parabénsanitta como uma das mais comentadas do microblog.

Para homenagear os fãs, a cantora agradeceu a lembrança. "Obrigada a todas às mensagens de carinho que estou recebendo hoje. Acho que posso considerar o melhor Aniversário da minha vida. Nunca me senti tão plena, tão leve, tão cercada de coisas boas. Vinte e dois anos que me parecem 50 de tanto aprendizado e experiência que carrego comigo. Cada erro, cada acerto uma lição. Obrigada meus fãs, meus amigos, minha família e minha equipe incrível... Todos vocês me fazem uma pessoa mais feliz a cada dia. Acredito que Deus nos recompensa com coisas boas quando somos pessoas boas... E hoje tenho tantas bênçãos na minha vida que acho que estou no caminho certo. Obrigada a todos vocês", escreveu.

