Ângelo Antônio está com doença transmitida por carrapato

Após sentir mal-estar, dor de cabeça e dores musculares, o ator Ângelo Antônio descobriu que está com a Doença de Lyme, transmitida pela picada do carrapato-estrela. O ator ainda revelou que está com manchas vermelhas espelhadas pelo corpo.

"Estou tomando antibióticos. Essa é a mesma doença que a cantora Avril Lavigne teve recentemente. Acredito que fui infectado no meu sítio em Paraíba do Sul", contou Ângelo, em entrevista ao jornal O Dia.

Apesar da doença, Ângelo já voltou às gravações de "Sete Vidas" (Globo), no último sábado, 11.

