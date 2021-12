Angelina quer restringir amigos de Brad Pitt em casamento

Como toda noiva, Angelina Jolie quer uma festa de casamento perfeita. E para isso, a atriz está disposta até a deixar de convidar alguns amigos de Brad Pitt. Jonah Hill, Quentin Tarantino, George Clooney e Philip Seymour Hoffman estão na lista dos que podem ser deixados de fora da lista de convites caso não concordem em se comportar.

Segundo informações do jornal "The Sun", a atriz estaria preocupada com os possíveis excessos por parte de alguns dos convidados. "Angelina quer que todos estejam muito civilizados e está preocupada com os hábitos de alguns dos amigos mais próximos de Brad", revelou uma fonte do jornal.

Outro problema que ainda está para ser resolvido é o da escolha do padrinho de casamento. O casal ainda não entrou em um acordo sobre quem deve ser escolhido para assumir o posto de padrinho. Angelina quer seu irmão James, enquanto Brad prefere seu irmão Doug.

Os atores, que já vivem juntos há sete anos, pretendem se unir oficialmente em maio do próximo ano. Eles já são pais de seis filhos, sendo três adotivos e três biológicos: Maddox, 11 anos; Pax, 9; Zahara, 8; Shiloh, 6; e os gêmeos Knox e Vivienne, 4.

