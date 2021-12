Angelina posta foto do momento do beijo do seu casamento

Depois de ter a foto do seu vestido de casamento divulgado pela revista People, Angelina Jolie divulgou, na manhã desta terça-feira, 2, a foto que todos esperavam: a do beijo.

A atriz postou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece sendo beijada pelo marido Brad Pitt. Tudo indica que seja no momento do "sim" da cerimônia realizada no dia 23 de agosto, na França.

Apesar da imagem estar em preto e braco, ainda é possível ver detalhes do véu da atriz, que foi decorado com desenhos feitos pelos filhos do casal. O modelo foi assinado pelo designer Luigi Massi. Segundo a revista, os votos de Angelina e Pitt também foram escritos pelos filhos.

Ainda de acordo com a People, cada uma das criança exerceu um papel na cerimônia. Maddox, 13, e Pax, 10, levaram a mãe até o altar. Já Zahara, 9, e Vivienne, 6, jogaram pétalas colhidas da horta. Shiloh, 8, e Knox, 6, entregaram as alianças.

