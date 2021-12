Angelina Jolie volta a gravar quatro dias após cirurgia

Quatro dias após passar por uma cirurgia de retirada dos seios, Angelina Jolie, de 37 anos, voltou ao trabalho. A atriz passou por uma mastectomia preventiva, feita para prevenir o câncer de mama, doença que causou a morte da mãe da artista.



De acordo com o jornal "The Sun", a médica da atriz, Kristi Funk, contou que, poucos dias após o procedimento, Jolie já se sentia melhor e empolgada com o novo trabalho.

"No quarto dia após a mastectomia dela, eu fiquei feliz de encontrá-la não apenas animada e com energia, mas com as paredes de casa cobertas com storyboards recentes do próximo projeto que ela está dirigindo", contou Funk.

A operação final aconteceu no dia 27 de abril, dez semanas após a mastectomia dupla. Fizemos a reconstrução total dos seios com implantes, que deu muito certo", contou a médica. Quando anunciou ao público a retirada dos seios, Jolie disse que os médicos estimaram 87% de chance de desenvolver doença.

adblock ativo