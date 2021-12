Angelina Jolie retira os seios para evitar câncer

A atriz Angelina Jolie se submeteu a uma dupla mastectomia para reduzir os riscos de desenvolver câncer de mama, e espera que seu caso inspire outras mulheres que enfrentam a doença.

Em artigo publicado na terça-feira, 14, pelo jornal The New York Times, Jolie disse que a operação lhe permite afirmar com mais certeza aos seus seis filhos que ela não irá morrer jovem por causa da doença, como aconteceu com sua própria mãe, vitimada por um câncer aos 56 anos.

"Sempre falamos da 'mamãe da mamãe', e eu me vejo tentando explicar a doença que a levou de nós. Eles perguntaram se o mesmo pode me acontecer", escreveu Jolie, de 37 anos. "Eu sempre disse a eles para não se preocuparem, mas a verdade é que carrego um gene 'defeituoso'."

A premiada atriz disse que seus médicos estimaram em 87 por cento o risco de ela desenvolver câncer de mama, e em 50 por cento o risco de câncer de ovário.

"Quando soube que essa era a minha realidade, decidi ser proativa e minimizar o risco o tanto quanto eu pudesse. Tomei a decisão de fazer uma dupla mastectomia preventiva", afirmou.

Seu companheiro, o também ator Brad Pitt, ficou ao lado de Jolie durante os três meses de tratamento, encerrados no final de abril, disse ela. O casal ficou noivo no ano passado.

Jolie disse que, agora que o tratamento terminou, resolveu vir a público para conscientizar outras mulheres que possam "estar vivendo à sombra do câncer".

"É minha esperança de que elas também possam ter seus genes examinados", disse Jolie, conhecida por seu engajamento em causas humanitárias.

No Brasil - No país, a cantora Rita Lee também se submeteu ao mesmo procedimento em 2010. Na época, a artista afirmou que "prefiro ficar sem peitos e tranquila a ficar com eles e paranoica".

Rita Lee relatou que não queria passar pelo mesmo sofrimento da mãe. "Acompanhei a saga da minha mãe com câncer e não quero nunca passar por aquilo. Por conta disso, minha ginecologista aconselhou retirar", afirmou ela, que tem três filhos.

Em reportagem do A TARDE TV, especialista explica o procedimento de retirada dos seios para evitar o câncer de mama; assista!

Redação e agência Reuters Angelina Jolie retira os seios para evitar câncer

adblock ativo