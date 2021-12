Angelina Jolie recebe Oscar por serviços humanitários

A indústria cinematográfica de Hollywood homenageou Angelina Jolie no sábado, 16, com um Oscar honorário humanitário por seu trabalho com refugiados e por defender os direitos humanos por meio de sua carreira no cinema.

Os atores Angela Lansbury e Steve Martin e o figurinista Piero Tosi também receberam o que são chamados de Oscar honorário por suas contribuições ao cinema durante o Governors Award from the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Prêmio da Academia de Artes e Ciências do Cinema, na sigla em inglês).

Em salão repleto de celebridades, Jolie, ladeada pelo parceiro Brad Pitt e pelo filho Madox -- nascido no Camboja--, foi apresentada por bósnios e sérvios membros do elenco de seu filme de estreia como diretora, In the Land of Blood and Honey (Na terra do sangue e mel, em tradução livre).

Eles agradeceram à atriz a chance de dar àqueles que viveram a guerra dos Bálcãs a oportunidade de se expressar.

Ao receber o Prêmio Humanitário Jean Hersholt do diretor George Lucas, Jolie se lembrou de sua falecida mãe, que a incentivou a viver uma vida em prol dos outros, embora a atriz tenha dito que levou um tempo para que percebesse o que isso significava.

"Quando me encontrei com sobreviventes da guerra, da fome e do estupro aprendi como é a vida para a maioria das pessoas neste mundo", disse Jolie. "Percebi o quanto tinha sido protegida."

Os vencedores anteriores do prêmio humanitário incluem Elizabeth Taylor e Paul Newman.

