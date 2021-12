Angelina Jolie deve tirar ovários

Depois de realizar uma dupla mastectomia preventiva (remoção dos seios), a atriz Angelina Jolie deve retirar os ovários, segundo a revista People. A atriz pretende reduzir os riscos de desenvolver câncer, levando em conta que sua mãe, Marcheline Betrand, morreu em 2007, aos 56 anos, vítima de um câncer no ovário.

A cirurga, no entanto, já estava prevista pela atriz. Uma carta enviada por ela ao jornal The New York Times já expressava sua decisão. "Eu comecei pelos seios, porque o meu risco de cancro (câncer) da mama (87%) era maior que o de contrair cancro nos ovários (50%)", disse.

A médica Judy Garder, do Instituto do Câncer Dana Farber, acredita que com a retirada dos seios, a atriz reduziu de 87% para 5% o risco de desenvolver câncer de mama.

Aos 37 anos, Angelina Jolie já é mãe de seis filhos - três dos quais adotados.

