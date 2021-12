Angelina Jolie confirma que se casará com Brad Pitt

O casal cinematográfico Angelina Jolie e Brad Pitt devem se casar, confirmou a própria atriz em uma entrevista publicada nesta quarta-feira, 7, pelo jornal "Le Parisien".



"Continuamos empenhados, mas é um projeto em que pensamos. Sim, vamos nos casar, está programado", disse Jolie, de 38 anos, durante o lançamento em Paris do filme "Malévola", da Disney, no qual interpreta bruxa de "A Bela Adormecida".



A atriz acabou, assim, com os rumores que há anos falam em um casamento luxuoso na mansão vinícola Château de Miraval, no sudeste da França, e adiantou, ainda, que escreveu o roteiro de um filme que divide com o parceiro, de 50 anos.



Além de reafirmar o que sente por Brad Pitt, Jolie declarou também seu amor pela França, país onde a família passa temporadas perto do litoral mediterrâneo.



"Já nos sentimos um pouco franceses. As crianças, ainda mais", já que falam francês melhor que os pais, explicou.



"Sempre gostei da França. Eu e Brad buscávamos um lugar para trabalhar com as pessoas do lugar, participar dos costumes locais, nos integrar a suas terras e a suas casas", explicou a atriz, que se tornou produtora de vinho rosé.



Jolie se referiu também à vida familiar que diz gostar de levar, dedicando tempo a seus filhos, todos adotados, e ao parceiro.



"Quando acordo pela manhã, gosto de estar com meus filhos e com Brad. Acordo meus seis filhos e adapto o trabalho a minha vida familiar, não o contrário. Brad age exatamente da mesma forma", resumiu.

