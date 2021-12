Angélica posta foto antiga ao lado de Rita Cadillac

Prestes a dar à luz, a apresentadora Angélica continua dividindo suas lembranças com os fãs pelas redes sociais. Nesta quinta-feira (6), por exemplo, ela postou uma imagem que aparece ao lado da chacrete Rita Cadillac.

Na época, com apenas 6 anos, ela tinha ganhado o concurso "A Criança Mais Bonita do Brasil" ao lado de Helen Mara Michelet. A premiação foi oferecida pelo programa "Buzina do Chacrinha", exibido na época pela TV Bandeirantes. Junto com as imagens, a declaração: "Onde tudo começou. Programa do saudoso Chacrinha!".

