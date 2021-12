Angélica faz homenagem a Fernanda Montenegro após gravação

No meio da tarde desta segunda-feira, 13, a apresentadora Angélica fez o que muita gente gostaria de fazer. Bateu papo e tomou chá com a atriz Fernanda Montenegro, consagrada na TV e no teatro e admirada por colegas de trabalho e amigos. O encontro das duas vai ai ar na próxima edição do programa Estrelas.

Nesta manhã, Angélica aproveitou e fez uma homenagem a atriz. Ela postou no Instagram uma foto das duas feita durante uma pausa na entrevista. "Estrela maior no #estrelas ! A Dama Fernanda Montenegro...#feliz!!!!!", escreveu a apresentadora.

No Estrelas, Fernanda, que na verdade se chama Arlete, vai falar um pouco sobre a carreira e sobre a personalidade que deu origem a atriz Fernanda Montenegro.

adblock ativo