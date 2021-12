Angélica faz aniversário e recebe mimos da família

Angélica ganha flores, cartas e café da manhã na cama neste domingo, 30, dia de seu 41º aniversário.

A apresentadora registrou os mimos que recebeu da família no Instagram. "Ai ... Meu coracao esta transbordando de felicidade..., obrigada meu Deus por tanta demonstração de carinho e amor...! ❤️❤️#acordandocomcafedamanhae cartinhas #meusfilhosamados", escreveu ela na legenda da foto.

"Um jardim de carinho e amor na sala! 🙏 #amo", escreveu Angélica na legenda da foto em referência aos vasos de flores na sala de sua casa.

A loira ainda recebeu o apresentador André Marques em sua casa como 'churrasqueiro', já que ele é dono de uma boutique de carnes no Rio de Janeiro. A apresentadora escreveu na legenda da foto a satisfação de ter a companhia do amigo no dia de seu aniversário. "Sim ! E muita chiqueza no meu dia! Olha o meu "churrasqueiro" amor grau maximo !", escreveu.

Ai ... Meu coracao esta transbordando de felicidade..., obrigada meu Deus por tanta demonstracao de carinho e amor...! ❤️❤️#acordandocomcafedamanhae cartinhas #meusfilhosamados Uma foto publicada por @angelicaksy em Nov 11, 2014 at 4:27 PST

Um jardim de carinho e amor na sala! 🙏 #amo Uma foto publicada por @angelicaksy em Nov 11, 2014 at 4:36 PST

Sim ! E muita chiqueza no meu dia! Olha o meu "churrasqueiro" amor grau maximo ! @andremarques79 @primeboutiquedecarnes Uma foto publicada por @angelicaksy em Nov 11, 2014 at 5:25 PST

adblock ativo