Angélica fala sobre acidente: "Deus nos salvou"

Internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Angélica falou sobre o acidente de avião que sofreu no domingo, 24, com o marido Luciano Huck e os filhos.

"Estamos nos recuperando física e emocionalmente. Foi um milagre o que aconteceu. Deus nos salvou", disse a apresentadora à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Angélica ainda falou sobre o estado de saúde da família. "As crianças estão bem e já tiveram alta, graças a Deus! Eu e Luciano passamos a noite fazendo exames e estamos bem. Nada grave, dores de pancada por todo o corpo. O cinto machucou um pouco", disse.

A apresentadora também revelou que está emocionada por ter sobrevivido ao acidente, que não deixou nenhum ferido. "Estamos muito emocionados com o dia do nosso renascimento. Nem sei como vou poder agradecer a Deus por salvar minha família", contou.

O avião que transportava a família da apresentadora e as babás Francisca Mesquita e Marcíleia Garcia precisou fazer um pouso de emergência em uma fazenda a cerca de 30 quilômetros de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na manhã de domingo, 24, após apresentar uma falha mecânica. Um problema na bomba de combustível pode ter causado o acidente. Também estavam na aeronave os pilotos José Flávio Zanatto e Osmar Frattini.



Angélica havia viajado para o Pantanal para gravar uma das edições do programa "Estrelas".

