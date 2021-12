Angélica dá à luz a Eva, sua primeira filha

A apresentadora Angélica deu à luz, na tarde desta terça-feira, 25, no Rio de Janeiro, a sua primeira filha, Eva, fruto do seu casamento com Luciano Huck.

A apresentadora chegou ao local escoltada por seguranças e acompanhada de sua irmã, Márcia, e de mais um amigo. Angélica já é mãe de Benício, de 4 anos, e de Joaquim, ambos de seu relacionamento com Huck

Eva nasceu às vésperas do dia sagrado do Yom Kipur, considerado o dia do perdão na judaísmo, religião da família de Huck.

