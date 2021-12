Angélica apoia mudanças no Brasil: 'O meu País tem jeito'

Em apoio às manifestações que clamam por mudanças no Brasil, Angélica posta foto nesta quarta-feira, 26, vestindo uma camiseta verde e amarela, com uma frase bem otimista para a atual situação que vivem os brasileiros: "Meu País tem jeito".

Na legenda da foto que a apresentadora compartilhou com seus seguidores no Instagram, Angélica escreveu: "Estamos no caminho...#Brasil".

Desde o início do mês, brasileiros foram às ruas protestar por melhorias na educação, saúde, segurança, fim da corrupção, entre muitas outras reivindicações.

adblock ativo