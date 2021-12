Angélica acreditava que Eva, sua 1ª filha, seria um menino

Grávida de oito meses, a apresentadora Angélica está feliz com a chegada de sua primeira filha mulher. Em entrevista à revista "Contigo", a mulher do apresentador Luciano Huck revelou que, antes de saber o sexo do seu terceiro filho, acreditava que Eva (nome escolhido para o bebê) seria mais um menino. Angélica já mãe de Joaquim e Benício.

"Na verdade, eu já estava muito conformada de que seria menino mesmo. Acho que é normal. Quando veio menina, fiquei muito feliz, mas as pessoas ao redor tiveram uma comoção! Se não fosse menina, não ficaria frustrada, mas não ia ter a graça de agora", falou a apresentadora.

