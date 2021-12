Angela Sousa fala sobre briga com ex-BBB Yuri

Depois de prestar esclarecimentos na Delegacia da Mulher, Angela Sousa revolveu falar sobre a briga com o namorado e ex-BBB Yuri Fernades, na madrugada desta sexta-feira, 5, em um hotel em Maceió (AL).

"Aprendi com esse episódio que um aperto mais forte ou um esbarrão proposital também é agressão", disse a bailarina do Domingão do Faustão (Globo), que usou as redes sociais para mostrar as marcas no rosto da suposta agressão do namorado, que segue preso, e falar sobre o ocorrido.

Angela e Yuri protagonizaram uma briga dentro do quarto de hotel, onde estavam hospedados há dois dias para o que seria uma viagem romântica. A discussão acabou chamando a atenção de outros hospedes e funcionários do hotel, que acabaram acionando a polícia, depois que Angela ligou para a recepção pedindo por socorro.

Yuri saiu do hotel algemado e preso em flagrante. Angela também foi levada à delegacia para prestar esclarecimento sobre a briga.

Tudo indica que, apesar da agressão entre o casal ter sido mútua, Yuri seja enquadrado na Lei Maria da Penha. No depoimento, Angela declarou que agiu em legitima defesa. O Ex-BBB Yuri também exibiu marcas de agressão.

Mensagem

Na mensagem que postou nas redes sociais (leia a mensagem completa no final da matéria), Angela ainda falou sobre a sensação de ser agredida por um homem e falou sobre ter amor próprio.

"Ninguém imagina quando vai acontecer, ninguém está livre de acontecimentos inesperados, tão-pouco (sic) vindo de partes que você 'confia'", disse ela.

A bailarina também falou sobre o que está sentido sobre o namorado: " Com tudo não sinto mágoa, raiva, pena, etc... Anulei automaticamente parte dos meus sentimentos. Exaltei o amor próprio (mesmo que tardio). Sinto orgulho de mim! Em meio a isso só consigo desprezar pensamentos para um ser humano que se afunda na própria ignorância".

No texto, Angela ainda citou parte da agressão. "Um soco no olho vindo de trás de você, enquanto esta agachada chorando, não é legítima defesa", disse ela

E respondeu as críticas que recebeu: "Só quem esta sentindo as dores por ter sido surpreendida com um chute 'frontal' na barriga ao levantar da cama, sou eu".

Por fim, Angela agradece as mensagens de apoio e ressalta que "nenhuma violência é justificada".

"Acredito que Deus tem um propósito para cada um. E talvez de mim saiam forças que possam encorajar aquelas que pensam duas vezes para denunciar seus agressores", disse.



<GALERIA ID=19467/>

