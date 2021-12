Angela Sousa fala sobre ausência no "Domingão do Faustão"

Angela Sousa resolveu usar o Instagram para explicar aos seus seguidores porque não estará entre as bailarinas no palco do "Domingão do Faustão" (Globo) neste domingo, 14.

"Hoje tem Domingão!! Não estarei porque Graças a Deus sou envolvida por pessoas em sua maioria boas. Trabalho em um lugar no qual agradeço a Deus a cada oração e que nunca me desamparou. Fui compreendida, poupada e preservada. Aos que perguntam e se interessam, semana que vem eu volto. Graças a Deus! Assistam!!!", contou a bailarina.

Na semana passada Angela foi agredida pelo então namorado, o ex-BBB Yuri Fernandes, no quarto de uma hotel durante uma viagem do casal a Maceió (AL). Yuri chegou a ser preso e enquadrado na Lei Maria da Penha, mas foi liberado um dia depois do ocorrido após pagar uma fiança de R$ 5 mil e assinar um terno em que se compromete a permanecer a pelo menos 100 metros de distância da ex-namorada. O ex-BBB, que também teve alguns machucados, vai responder ao processo em liberdade.

adblock ativo