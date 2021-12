Andressa Urach, vice Miss Bumbum, procura um amor de verdade

Ela é linda, tem um corpão, mas ainda não encontrou o amor. A ex-latinete Andressa Urach, a vice-campeã do concurso Miss Bumbum, desabafou na madrugada desta segunda-feira, 14, no Instagram. "Queria viver uma paixão...uma história de amor... Sentir aquele friu na barriga e querer estar com a pessoa pelo simples fato de saber que ela existe... Ter alguém que chore por sentir minha falta que saia de onde estiver para estar comigo, que me dê rosas, que cuide de mim, que me dê carinho que me ame loucamente e eu ame loucamente que me deixe excitada só de sentir o cheiro dela ou ouvir a voz...", postou a gata.

Andressa ainda quer que a paixão a trate como uma mulher merece, não apenas "uma carne". Ela continuou o desabafo: "Descobri que quanto mais fama, beleza e dinheiro você tem ... Você tem muitas opções de homens, mas esta cada vez mais longe do amor... É triste pensar que não podemos ter tudo na vida e que para cada escolha sempre existe uma renúncia... Eu quero cheiro, eu quero pele, eu quero viver uma paixão". E aí, quem se habilita?

