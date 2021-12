Andressa Urach vai prestar depoimento no hospital

A modelo Andressa Urach vai prestar depoimento para a polícia na próxima semana, ainda no hospital. Segundo o delegado Kleber Moura Ferreira, toda a documentação do hospital Conceição, em Porto Alegre, para a investigação de lesão corporal grave por conta do uso do hidrogel. "Ele disse que não foi ele [médico particular da modelo] quem fez as aplicações de hidrogel em Andressa", disse em entrevista ao Ego.

O delegado também afirmou que o Departamento de Medicina Legal é que vai fazer uma avaliação. "Vamos consultá-los para formular os quesitos e aí, saber se houve lesão corporal de natureza grave".

Andressa só deve receber alta no início do ano que vem.

