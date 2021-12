Andressa Urach terá que fazer raio-X do bumbum

Mais uma candidata ao título de Miss Bumbum Brasil 2012 terá que passar pela máquina de raio-X. Andressa Urach, que participa pela segunda vez do concurso, foi a escolhida para se submeter ao exame. Antes, a candidata do Ceará, Cibelle Ribeiro, tinha realizado o procedimento para confirmar a autenticidade da comissão de trás.

De acordo com Andressa, a exigência foi provocada pelas concorrentes. "É pura inveja das meninas por eu estar novamente no concurso. Ano passado eu perdi a disputa porque o meu maquiador colocou laquê no meu bumbum para dar brilho e ele craquelou, dando a impressão que eu tinha estria. Mas esse ano darei a volta por cima", contou a ex-latinete ao site EGO.

