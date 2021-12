Andressa Urach se recupera; hospital nega regalias

A modelo e apresentadora Andressa Urach, 27 anos, segue acordada e respirando sem ajuda de aparelhos. A informação é do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, onde ela está internada desde sábado. Apesar de apresentar uma boa recuperação, ainda não há previsão de alta hospitalar.

A assessoria de imprensa da instituição salienta que nenhuma regalia foi oferecida à modelo. A iniciativa se deu depois que o hospital recebeu algumas críticas relativas ao aumento da segurança na entrada da UTI(Unidade de Terapia Intensiva), onde Andressa está internada.

"Nenhuma área física foi modificada para receber a paciente. Mudamos a rotina da unidade com o objetivo de manter um dos pilares de nosso atendimento: a privacidade e a proteção de uma paciente que se encontra numa situação de grande risco e que, neste caso, trata-se de uma pessoa com grande atenção da imprensa e público em geral. Mantivemos o mesmo tipo de postura quando fomos recrutados para atendimento às vítimas da Boate Kiss", esclarece o hospital.

Sobre a permanência da mãe de Andressa, Marisete De Faveri, junto à filha, a administração explica: "O livre acesso da mãe da paciente Andressa foi solicitado pela equipe que a atende com o objetivo de manter seu estado emocional equilibrado e auxiliar na sua recuperação".

Andressa deu entrada no hospital no dia 29 com um severo quadro de inflamação na coxa devido a complicações depois da utilização do produto estético hidrogel.

