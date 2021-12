Andressa Urach recebe alta e diz que vai a casa de oração

Após 12 dias internadas, Andressa Urach deixou hospital Alvorada, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11. A apresentadora enviou uma foto no Instragram e falou sobre o que faria agora que está de volta para casa. "Sei que não posso abusar! Mas não posso deixar de ir a casa de oração, do meu pai hoje, agradecer por mais um dia de vida, mais uma batalha vencida, sei que serão muitas as lutas, mas estou #firmenaRocha porque meu Deus é #Deusvivo #meuDeusdoMilagre #meuDeusdoImpossivel.", escreveu na legenda.

Andressa esteve internada por conta de uma infecção nos glúteos por conta do uso do polimetilmetacrilato (PMMA) injetado no local.. Ela saiu do hospital em uma cadeira de rodas e com um catéter no braço, no qual será aplicado a dose diária de antibiótico para combater a bactéria que ainda está no corpo da apresentadora. "Tem dias em que eu fico triste, mas aí no outro eu acordo feliz por ter mais um dia de vida. Eu creio na minha recuperação. Por mais que os médicos digam que não tem como retirar o PMMA, eu creio no Deus do impossível. É uma luta. O que seria de um guerreiro se não fossem as cicatrizes para exibir?", afirmou.

