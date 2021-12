Andressa Urach posa de topless para pedir votos

Faltanda apenas quatro dias para o fim das votações do Miss Bumbum Brasil 2012, a ex-latinete Andressa Urach caprichou na pose para pedir votos e melhorar na classificação.

A gata está em segundo lugar nesta fase, com 11,19% dos votos, e está garantidíssima na final, já que as 15 mais bem colocadas se classificam. Mesmo assim, parece que a representante de Santa Catarina quer ficar em primeiro lugar, posição que pertence a Aline Bernardes, representante de Mato Grosso, com 11,21%.

A final acontece no dia 30 de novembro, em São Paulo, e as votações continuam no site oficial do evento até o dia 27.

adblock ativo