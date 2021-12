Andressa Urach passa bem após cirurgia na nádega

Andressa Urach passa bem após ter sido submetida a uma cirurgia de emergência no final da tarde deste domingo, 1º, no Hospital Alvorada, em São Paulo. A modelo apresentou uma nova inflamação, desta vez na nádega esquerda, decorrente do uso de hidrogel e precisou ser operada com urgência. Segundo a assessoria de imprensa de Andressa, ela está sedada para amenizar a dor após o procedimento médico, que durou cerca de duas horas.

Ainda na noite de domingo, a unidade médica emitiu um boletim médico relatando o estado de saúde de Andressa. "O Hospital Alvorada informa que a cirurgia da Sra. Andressa Urach transcorreu bem e que a paciente permanece internada e apresenta quadro de saúde estável".

Andressa também usou o Instagram para falar do ocorrido. A modelo relatou que estava com medo e cansada dos procedimentos médicos, mas sua fé lhe deu força. "Ontem [sexta-feira, 27] senti muitas dores e vim fazer exames e o Hospital Alvorada em SP que me recebeu muito bem, com ótimo atendimento e agilidade, estou no melhor quarto do Hospital estão me cuidando muito bem, fiz uma ecografia que constatou que precisava de cirurgia de emergência e o Dr Felipe Tozaki iria me operar e os meus exames também deram alterados, na hora fiquei com medo, passou um filme na minha cabeça de todo sofrimento e dor que já passei, não admito mais uma cirurgia!!! Em oração me revoltei me ajoelhei e clamei, não vou me curvar ao medo, a preocupação ... Deus está comigo nessa guerra , e Ele vai na minha frente para me livrar. Já sofri de mais e minha fé vai me curar!!! Já me curou em nome de Jesus!!!", escreveu a modelo.

adblock ativo